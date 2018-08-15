В Крыму отказались от выпуска карт Visa и MasterCard

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Генбанк – единственный банк в Крыму, выпускавший карты платежных систем Visa и MasterCard – отказался от их выпуска. С 14 августа они заблокированы, сообщает ТАСС со ссылкой на консультанта банка.

До этого срока клиентам предлагалось заменить карты международных систем на карты платежной системы "Мир".

При этом карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

На территории Крыма открыто более 190 отделений Генбанка, работают свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тысячи торговых терминалов.

До 2017 года карты Visa и MasterCard выпускал еще банк "Рублев". Однако в июне этого года Банк России отозвал у него лицензию.