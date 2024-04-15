Челябинск стал лидером среди городов РФ по подорожанию жилья в марте

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Больше всего в марте 2024 года жилье подорожало в Челябинске, Новосибирске, Красноярске и Уфе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статистику одной из компаний.

Отмечается, что цена на двухкомнатные квартиры в новостройках Челябинска выросла на 12,6% по отношению к февралю. Студии в Новосибирске подорожали на 7,1%, однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Красноярске – на 6,8 и 7,1% соответственно, а студии в Уфе – на 6,7%.

Уточняется, что максимальный рост цен на вторичном рынке жилья показали студии Омска (+4,8%), Казани и Москвы (+3,6%), а также Екатеринбурга (+2,8%).

По данным аналитиков, цены снизились на первичное жилье в новостройках Калининграда, студии в Воронеже, трехкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге, однокомнатные – в Перми и Новосибирске.

На вторичном рынке значительно подешевели однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Сочи, студии в Уфе и двухкомнатные квартиры в Перми.

Ранее эксперт по продаже недвижимости Сергей Шлома заявил, что с 1 мая снизятся цены на жилье на вторичном рынке в Москве. Наибольшее снижение цен ожидается на квартиры, которые финансируются через ипотечные кредиты под высокие проценты.