Столичные предприятия химпрома увеличивают объемы производства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприятия химической промышленности активно наращивают объемы производства и успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных товарах, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в столице работают свыше 260 заводов данной направленности. А всесторонняя поддержка города, удобная инфраструктура и доступ к развитым рынкам сбыта способствуют устойчивому росту отрасли.

"Например, в минувшем году в городе почти в четыре раза вырос объем производства полиэтилена в первичных формах и на 15% – изготовление лакокрасочных материалов", – отметил Овчинский.

Так, столичное предприятие "ТД Полимир", изготавливающее упаковочные и подарочные пакеты, пакеты-майки, с вырубными, петлевыми и пластмассовыми ручками, грипперы, мусорные мешки и многое другое, к концу 2023 года нарастило выпуск товаров на 40% благодаря расширению площадки и вводу в эксплуатацию нового оборудования.

Генеральный директор предприятия Станислав Булгаков уточнил, что за первый квартал текущего года сотрудники выпустили свыше 1,5 тысячи тонн изделий, что на 35% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Тем временем компания "Экопарковка.ру" по итогам первого квартала 2024 года увеличила производство газонной решетки, применяемой при сооружении экологичных автостоянок, пожарных проездов, парковых и пешеходных дорожек, почти в 2,5 раза.



Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные производители в период с января по февраль смогли нарастить выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309% по сравнению с таким же периодом 2023 года. За соответствующее время московские фирмы, по его словам, отгрузили товаров на общую сумму в 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8% выше аналогичного периода прошлого года. Вице-мэр добавил, что растущий объем промышленного производства в столице обусловлен в том числе поддержкой города.