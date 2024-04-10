Производство бумаги и бумажных изделий в столице выросло в 4 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные производители в период с января по февраль смогли нарастить выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве более 700 предприятий выпускают книги, упаковку, бумагу и прочую продукцию. Отрасль показывает высокую динамику роста в 2024 году: за два месяца объем производства увеличился более чем в четыре раза", – уточнил он.

За это время московские фирмы отгрузили товаров на общую сумму в 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8% выше аналогичного периода прошлого года, добавил заммэра. Речь идет о бумаге, картоне, ящиках, коробках, обоях, канцелярских принадлежностях и других изделиях.

"Растущий объем промышленного производства в Москве обусловлен в том числе поддержкой города. Сегодня предприятиям доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, которые помогают экономить собственные ресурсы и при этом развивать производство", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он напомнил, что ранее выпускающая упаковку компания "Ламбумиз" смогла получить 100 миллионов рублей для запуска новых производственных линий. Благодаря поддержке городских властей, сказал глава департамента, завод не только наращивает выпуск товаров, но и создает высокотехнологичные решения. В частности, фирма внедрила систему ускоренной оценки дизайна упаковки молочных продуктов при помощи ИИ.

За 2 месяца 2024 года общий объем промышленного производства столицы вырос на 15%, если сравнивать его с таким же периодом прошлого года, рассказывал ранее Ефимов. Сейчас количество заводов Москвы превысило 4,2 тысячи, на них уже трудоустроены 725 тысяч специалистов.

До этого Сергей Собянин подчеркивал, что за последние 5 лет производство автомобилей и различных видов оборудования увеличилось в пять раз.