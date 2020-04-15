В компании "Дом.РФ" оценили ужесточение требований к ипотечным кредитам

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Ужесточения условий по ипотечным кредитам, которые вводят крупные российские банки, не приведет к негативным последствиям для рынка, заявил руководитель аналитического центра компании "Дом.PФ" Михаил Гольдберг. Об этом сообщает РИА "Недвижимость".

"С моей точки зрения, повышение требований к первоначальному взносу – это даже здоровый момент и он не сильно скажется на рынке ипотеки", – сказал Гольдберг.

По его словам, в первую очередь ожидаемое некоторое снижение объема выдачи ипотеки произойдет из-за введенных ограничений.

ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.