Сенат США смягчил потенциальные санкции против госбанков

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Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских государственных банков. Об этом свидетельствует новая версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Согласно законопроекту, президент США должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который оказал поддержку вмешательства в дела других государств.

Ранее стало известно, что законопроект о новых мерах против России внесли в Конгресс США. Авторы документа обвиняют Москву в гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищении украинских моряков и захвате судов в Керченском проливе. Сенаторы предложили ввести ограничения против российских банков, судостроительных компаний и энергетических проектов.

Эффект от новых возможных санкций уже оценили в Центральном банке России. По мнению первого зампреда Банка России Сергея Швецова, новые американские санкции, которые могут ввести в отношении России, будут иметь меньший эффект, чем введенные ранее.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия американских законодателей, предложивших ввести санкции против российских энергопроектов и банков, граничат с рэкетом. Он отметил, что сенаторы руководствуются "абсолютно конкретным, прагматичным торговым подходом", который не имеет ничего общего с международными торговыми правилами.