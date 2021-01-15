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Общество

15:43

ФАС не видит оснований для роста тарифов на связь на 15%

экономика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что оснований для роста тарифов на услуги связи в 2021 году нет. Речь идет о повышении на 15 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что ФАС каждую неделю мониторит цены на услуги связи.

Ранее специалисты аналитического агентства Content Review объявили, что в течение года на 15-16% могут увеличиться цены на сотовую связь.

Уточняется, что это связано с тем, что операторам пришлось увеличить затраты из-за пандемии коронавируса. Руководитель Content Review Сергей Половников пояснил, что цены будут расти неравномерно.

В ФАС напомнили, что в январе прошлого года также не было оснований для роста тарифов на связь.

"ФАС России проводила анализ экономической обоснованности указанного повышения. Анализ показал, что основания для роста тарифов на услуги связи отсутствовали", – объяснили в сообщении.

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

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