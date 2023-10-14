Товарооборот между Россией и Индией вырос в пять раз за 1,5 года

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Товарооборот между Россией и Индией увеличился в пять раз до 50 миллиардов рублей за 1,5 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По ее словам, потенциал стран развивается. Как отметила председатель Совфеда, она провела беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Он подчеркнул активность развития нашего сотрудничества в сфере энергетики, сельскохозяйственном секторе, технической сфере, ряде других направлений, подтвердил заинтересованность дальше углублять российско-индийские отношения", – указала Матвиенко.

Кроме того, Матвиенко попросила передать министру иностранных дел Индии, что глава МИД РФ Сергей Лавров ожидает его визит в Москву.

Ранее сообщалось, что компания "Интер РАО", отвечающая в России за экспорт и импорт электроэнергии, начала сокращать поставки в Китай на фоне пока безуспешных переговоров о повышении цен.

До этого в Россельхознадзоре сообщили, что Россия получила доступ на объемный китайский рынок свинины. Так, главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России.

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