Столичным компаниям выделили гранты за выполнение требования о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичные компании и организации, которые первыми выполнили требование о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников, получат гранты от городского правительства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей получат компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного за последний год, но не более 5 миллионов рублей.

"Среди получателей грантов – медицинские клиники, дома быта, автосервисы, заведения общественного питания, типографии, а также высокотехнологичные компании Москвы", – уточнил он.

Отмечается, что все указанные компании и индивидуальные предприниматели в течение трех дней получат запрос на представление акта-сверки с Федеральной налоговой службой по уплаченному НДФЛ. Затем им будет необходимо в течение 10 рабочих дней подтвердить уплату налога, иначе право на получение гранта перейдет следующей организации в списке.

"Среди получателей гранта – медицинская клиника, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. Еще один получатель финансовой поддержки – резидент технопарка "Калибр". Предприятие обрабатывает материалы с помощью лазеров и систем промышленной автоматизации. Кроме того, выплату одобрили издательскому дому, который выпускает профильные книги и журналы, посвященные медицине и косметике", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Москвы предоставляют субсидии малому и среднему бизнесу, направленные на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).