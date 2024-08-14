Аналитик Бабин: доллар вернется к 120 рублям в случае падения цен на нефть

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Курс доллара снова может возрасти до 120 рублей или выше, если цены на нефть марки Brent упадут и сохранятся на длительное время на уровне не ниже 70 долларов за баррель. Об этом эксперт по фондовому рынку одной брокерской компании Дмитрий Бабин рассказал в беседе с News.ru.

По его прогнозу на ближайшее время, рубль продолжит слабеть, но при этом процесс будет идти медленнее, чем в последние дни.

13 августа Центробанк установил официальное значение американской валюты на уровне 89,9 рубля, евро – 96,6 рубля, юаня – 11,8 рубля. Согласно новым значениям, доллар подорожал на 1,96 рубля относительно предыдущего дня, евро – на 1,5 рубля. В свою очередь, курс юаня, напротив, снизился на 3,35 копейки.

Между тем аналитик Руслан Дында спрогнозировал стабильные значения курсов доллара и евро на август. По его мнению, в текущем месяце валюты зафиксируются в диапазонах 85–87 рублей и 92–96 рублей соответственно.

Он уточнил, что курсы иностранных валют зависят от стабильности притока валюты на внутренний рынок, а также спроса на нее со стороны экспортеров. При этом на перестройку товарно-денежных цепочек может понадобиться некоторое время, добавил Дында.

