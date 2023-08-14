Майонез в России может подорожать на 5–12%

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Российские производители майонеза сообщили, что планируют поднять цены на продукт на 5–12% в связи с ростом стоимости основных ингредиентов. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Эксперты заявили, что в РФ продолжают стабильно покупать майонез, поэтому рост цен на него не вызовет рисков для спроса. При этом в Минсельхозе подчеркнули, что российские власти могут задействовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

Помимо майонеза цены вырастут на продукты для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с подорожанием на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.

Накануне стало известно, что цена на обед, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в стране достигла максимума с июня 2022 года и составила 254,54 рубля. По данным Росстата, порция готовится из 400 граммов мясного фарша, одного куриного яйца, луковицы, четырех картофелин, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, свежей зелени и соли.

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