Эксперт Шнейдерман: курс доллара составит от 78,5 до 85 рублей на неделе

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На неделе прогнозируемый курс американского доллара составит от 78,5 до 85 рублей, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж Александр Шнейдерман в эфире радио КП.

Также его прогноз затронул и другие валюты. По словам эксперта, курс евро будет колебаться в пределах 88–94 рублей, а юань – от 11 до 11,5 рубля.

В понедельник, 12 мая, внебиржевой курс доллара упал ниже 80 рублей, опустившись до 79,99 рубля. Это произошло впервые с 21 апреля. Курс евро тогда снизился до 90,11 рубля, а юаня – до 11,17 рубля.

При этом летом 2025 года курс американской валюты может вырасти до 90–100 рублей, а евро – до 100. По мнению экспертов, ослабление рубля, вероятно, произойдет из-за снижения стоимости нефти и сокращения импорта. На это также повлияют высокая ключевая ставка, тарифы и пошлины.