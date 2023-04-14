В России резко подорожала крупная бытовая техника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цены на крупную бытовую технику в России выросли в последние недели до 10%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей рынка.

По данным издания, цены на электронику китайской Hisense уже выросли на 4–8%. О предстоящем повышении цен продавцов известили и другие поставщики. Например, Gorenje с мая планирует увеличить стоимость своей техники на 5%. Аналогичные планы имеют компании Midea, Toshiba и Comfee.

Как объясняет коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, основная причина роста цен – падение курса рубля. Он отмечает, что из-за решений поставщиков техника непременно подорожает и для потребителей.

Что касается выпускаемой в РФ электроники, то ее подорожание будет зависеть от степени локализации производства.

Кроме того, есть ряд брендов, продукция которых дорожает и по причине ее дефицита. Среди таких, например, Samsung и LG. Специалисты отмечают, что сдерживание цен будет зависеть в том числе и от способности продавцов создать на складах запасы товаров.

Ранее сообщалось, что в РФ на 10% подорожали автомобили иностранных марок, ввозимые из-за рубежа. Как объясняют представители авторынка, это также связано с резким падением курса рубля.

В России появится новый бренд бытовой техники

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