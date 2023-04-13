Профессор назвал причины изменения курса рубля

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Курс рубля меняется из-за ослабления валютных ограничений, которые приводят к спекуляциям в сторону понижения, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова и профессор Константин Ордов. Об этом сообщает "Радио 1".

"Ситуация напряженная, мы видим ослабление валютных ограничений. Оно приводит к тому, что валютные спекулянты снова пытаются взяться за старое и повлиять на курс рубля. В настоящее время Центробанк и Минфин испытывают внутреннее желание ослабить рубль, чтобы поддержать доходы бюджета", – сказал он.

Ордов добавил, что все понимают необходимость в том, чтобы сделать курс рубля более предсказуемым, так как это важно для экономики страны. Пока что курс остается в рамках 70–80 рублей.

"После того как текущие спекулятивные моменты уйдут на второй план, то, вероятно, рубль вернется в диапазон и будет чувствовать себя комфортно", – отметил профессор.

В период негативных моментов с точки зрения топлива и сокращения экспорта рыночной конъюнктуры может появиться дефицит валюты в стране, подчеркнул Ордов.

Эксперт считает, что, если правительство примет решение о нахождении рубля в диапазоне 70–80 рублей, это приведет как раз к усилению конъюнктуры, а ряд инструментов смогут поддержать рубль.

"Уже говорилось, что первый и второй кварталы будут тяжелыми, а вот третий и четвертый, по прогнозам, ожидаются положительными. Поэтому поводов для паники нет, потому что диапазон сохранится даже в случае острого негатива против нашей экономики", – сказал профессор.

Ордов подчеркнул важность прогнозов, которые напрямую зависят от человеческого вмешательства. Курс рубля к доллару также во многом зависит от ЦБ и правительства России.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявлял, что курс рубля начал ослабляться. По его словам, в апреле доллар вырастет до 80 рублей, евро – до 85–86 рублей за единицу. Сидоров также напомнил о завершении налогового периода в РФ, что тоже повлияет на курс.



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