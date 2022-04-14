ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВТБ снизил ставки по собственной ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 5,5 процентного пункта, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Так, минимальная ставка по ипотеке теперь составляет 16,9%.

"Предложение действует для приобретения жилья как на первичном, так и вторичном рынке в рамках банковских программ", – говорится в сообщении.

В ВТБ отметили, что минимальная ставка доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

Уточняется, что данное решение было принято после того, как ЦБ снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 17% годовых.

С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ до 16,9%. Уточняется, что ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов, а именно на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Кроме того, в банке добавили, что клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

8 апреля Центральный банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ отметили, что внешние обстоятельства для экономики России остаются трудными и достаточно ограничивают экономическую деятельность. Уточнялось, что риски для финансовой стабильности РФ еще есть, однако на сегодняшний день они перестали увеличиваться.

При этом в Банке России допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.

