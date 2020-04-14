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Экономика

14 апреля, 18:57

Цена на нефть марки Brent упала ниже 30 долларов

экономика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent во вторник с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5%. В результате стоимость барреля черного золота достигла 29,94 доллара, передает РИА Новости.

Информация о цене на нефть актуальна на 18:27 по московскому времени. В числе факторов, ранее негативно сказывающихся на мировой экономике, помимо коронавируса, министр энергетики России Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

В марте этого года участники картеля не договорились в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. В итоге Россия и Казахстан отказались.

Недавно страны ОПЕК+ достигли соглашения по уменьшению объемов добычи нефти. В частности, первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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