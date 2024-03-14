Правительство РФ обсуждает полный отказ от бумажных чеков

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В кабмине РФ обсуждают идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. Соответствующий вопрос предложило обсудить Минприроды. Совещание на эту тему с другими министерствами, общественниками и ритейлом прошло 13 марта, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Российского экологического оператора.

Как отметили в Минприроды, основными целями экономики замкнутого цикла являются минимизация отходов и вовлечение полезных фракций во вторичный оборот. Для этого прорабатываются различные направления, в том числе поэтапная замена бумажных чеков электронными.

Вместе с тем окончательное решение пока еще не принято, добавили в Минприроды. Ведомство собирается для начала провести необходимые консультации с представителями бизнеса. После всесторонней проработки вопроса со всеми участниками инициатива может быть принята.

Федеральная налоговая служба РФ выразила готовность обсуждать меры, позволяющие сократить объем бумажных кассовых чеков. Однако это не должно ущемлять права покупателей, подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что в России хотят начать стимулировать бизнес продавать цветы в экологичной упаковке. С инициативой выступил глава Ассоциации природопользователей Роман Корниец.

До этого Корниец предложил проанализировать идею о внедрении практики вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах. В частности, их можно использовать в качестве одобрений, отметил он.