Экономист назвал причины повышения цен на нефть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал причины повышения цен на нефть марки Brent.

Эксперт связал подорожание с отсутствием тенденции на замену ископаемых источников энергии "зелеными" вариантами. По его словам, нефть продолжает играть основную роль в энергообеспечении экономики и хозяйств различных стран.

Также Беляев отметил, что с выходом из пандемического кризиса растет потребность в энергоресурсах, в том числе нефтехимии. Еще одним фактором влияния на стоимость нефти, по мнению экономиста, является геополитическая обстановка.

"С "Северным потоком – 2" ясно, что он затормозился из-за чисто политических факторов. И геополитический фон – это тот, который создает неуверенность в мировых поставках нефти, в транспортных цепочках, в логистике, в том числе в отношении основных нефте- и газодобывающих стран", – добавил Беляев в беседе с RT.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель. Такого показателя за бочку нефти не было с 1 октября 2014 года.

