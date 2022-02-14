Экономист назвал причины повышения цен на нефть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал причины повышения цен на нефть марки Brent.
Эксперт связал подорожание с отсутствием тенденции на замену ископаемых источников энергии "зелеными" вариантами. По его словам, нефть продолжает играть основную роль в энергообеспечении экономики и хозяйств различных стран.
Также Беляев отметил, что с выходом из пандемического кризиса растет потребность в энергоресурсах, в том числе нефтехимии. Еще одним фактором влияния на стоимость нефти, по мнению экономиста, является геополитическая обстановка.
"С "Северным потоком – 2" ясно, что он затормозился из-за чисто политических факторов. И геополитический фон – это тот, который создает неуверенность в мировых поставках нефти, в транспортных цепочках, в логистике, в том числе в отношении основных нефте- и газодобывающих стран", – добавил Беляев в беседе с RT.
Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель. Такого показателя за бочку нефти не было с 1 октября 2014 года.
Цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель
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