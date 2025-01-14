Минюст РФ предложил увеличить размер штрафов

Фото: 123RF/vladj55

Минюст РФ предложил существенно, а в отдельных случаях кратно, увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в связи с инфляцией. Речь идет о правонарушениях в сфере экономики. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что нарастить штрафы предлагается на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров. По мнению авторов инициативы, это решение обеспечит соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступлений.

"Внесение предлагаемых законопроектом изменений позволит адаптировать размеры штрафов, установленные за преступления в сфере экономики, нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, к современным социально-экономическим реалиям", – подчеркивается в документе.

Представители ведомства также обратили внимание, что размеры штрафов, которые предусмотрены в качестве основного вида наказания санкциями ряда статей УК, не подвергались пересмотру более 20 лет. По мнению сотрудников Минюста, индексация сумм этих штрафов может положительно повлиять на поступление доходов федерального бюджета в сложившейся экономической обстановке.

Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для чиновников. В частности, инициатива подразумевает рост в полтора раза штрафов для чиновников за оскорбления граждан и двукратное увеличение штрафов государственным служащим за игнорирование обращений россиян.