Владимир Чистюхин назначен первым зампредом ЦБ РФ

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Первым заместителем председателя Центрального банка России назначен Владимир Чистюхин, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что с 17 января на этом посту он будет отвечать за работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, а также службы анализа рисков.

Должность Чистюхина займет Юрий Исаев. С 26 января в качестве зампреда ЦБ РФ он будет следить за деятельностью департамента противодействия недобросовестным практикам, департамента финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительства учреждения в Китайской Народной Республике.

В пресс-службе Банка России также сообщили, что директор департамента страхового рынка Филипп Габуния с 17 января встанет на должность зампреда банка. Он будет отвечать за работу департамента страхового рынка, департамента микрофинансового рынка, департамента инфраструктуры финансового рынка и департамента инвестиционных финансовых посредников.

Ранее Владимир Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета РФ. Первому заместителю главы СК РФ Эдуарду Кабурнееву присвоено звание генерал-полковника, а заместителю Сергею Горяйнову – генерал-лейтенанта.