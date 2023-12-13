ЕС разморозит для Венгрии финансирование в размере 10 млрд евро

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Евросоюз (ЕС) разморозит для Венгрии десять миллиардов евро, которые ранее были заморожены. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление ЕС.

Позже в Еврокомиссии (ЕК) подтвердили данные сведения и уточнили, что Венгрия "приняла меры", поэтому может приступать к запросу компенсации в размере 10,2 миллиарда евро.

Накануне ЕК заявила, что получила от Будапешта пояснения по претензиям по поводу вопросов верховенства права в республике. Уточняется, что из-за этого Венгрия ранее не могла получить доступ к десяти миллиардам евро из бюджета ЕС.

В ЕК пообещали изучить пояснения и ответить, однако авторы материала считают, что деньги Венгрии могут разморозить только накануне саммита 14–15 декабря. В этом случае Брюссель ждет большей сговорчивости от венгерского премьер-министра Виктора Орбана по "украинским вопросам", отмечает издание.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС, так как Украина не готова к членству в блоке.

Кроме того, он считает ложным отчет ЕК о том, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС. Также, по словам премьера Венгрии, если Украина с ее сельским хозяйством войдет в ЕС, сельхозсистема блока будет уничтожена на следующий день. Он уверен, что Украину нельзя допускать до членства в блоке без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий ЕС, иначе последствия будут ужасными.

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