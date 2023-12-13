В России не будут повышать минимальные цены на алкоголь с 1 января

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В России не планируют повышать минимальные цены на алкоголь с 1 января. Об этом заявили в министерстве финансов РФ.

"Повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января не предполагается", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее хирург Александр Умнов сообщил, что содержащийся в алкогольных напитках этанол пагубно влияет на ткани человеческого головного мозга. Он проникает во все клетки организма, нарушает работу нейромедиаторов, что приводит к проблемам со связью между отделами мозга.

Кроме того, употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.



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