ГД продлила возможность оформления кредитных каникул участниками СВО до конца 2024 года

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Госдума в третьем, окончательном чтении продлила действие возможности, при которой участники СВО и члены их семей смогут оформлять кредитные каникулы, до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Норму одобрили в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые погибли, умерли от увечий или стали инвалидами первой группы.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков до этого объяснил продление меры продолжением спецоперации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за гражданами бессрочное право на кредитные каникулы. На кредитные каникулы смогут рассчитывать заемщики, чей доход упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующий год. Также эта мера будет распространяться на пострадавших жителей зон ЧС.



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