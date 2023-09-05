Общий размер кредитов и займов населения РФ превысил 32 трлн рублей

Фото: depositphotos/Keola

Размер задолженности россиян перед банками превысил 32 триллиона рублей, увеличившись на 3,3 триллиона рублей с начала текущего года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что темпы роста оказались рекордными с 2015 года. За аналогичный период в прошлом году объем кредитов граждан РФ вырос на 0,8 триллиона рублей, в 2021 году – на 2,8 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российское правительство может ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. Речь пойдет об увеличении первоначального взноса с 15 до 20%, а также о снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии кредитным организациям.

Росреестр, в свою очередь, в июле выявил максимальный с начала года объем ипотечных сделок в Москве. Показатель превышал июньский на 1,4%.

Банки в РФ начали повышать процентные ставки по кредитам