Столичные компании могут посетить 35 международных выставок и бизнес-миссий в 2024 году

Фото: пресс-служба ДПиИР

Московские компании при поддержке правительства столицы смогут посетить 14 международных выставок и 21 бизнес-миссию в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, всего планируется привлечь потенциальных партнеров из 22 разных государств мира. При этом власти города возьмут на себя организацию переговоров, перевода, а также аренды и застройки площадок, отметила она.

"Программа ориентирована в первую очередь на укрепление сотрудничества и поиск новых партнеров в дружественных странах. Например, в Египте, Таиланде, Малайзии, Бразилии и Китае", – указала Сергунина.

Так, в апреле столичный стенд впервые откроется на выставке в Ханое и в Стамбуле. В мае представителей пищевой промышленности приглашают принять участие в отраслевом мероприятии в Китае, а медицинским фирмам – в Иране. Среди новых проектов заммэра также назвала выставки в Индии и Азербайджане. В целом около 20% мероприятий вошло в план впервые.

"Участие в крупных отраслевых выставках зарекомендовало себя как эффективный инструмент продвижения московских брендов на новых рынках. С его помощью столичные производители уже заключили контракты на общую сумму 2,45 миллиарда рублей", – отметила она.

Также в программе заявлены мероприятия в Объединенных Арабских Эмиратах и Марокко, Саудовской Аравии, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. По словам Сергуниной, список бизнес-миссий также охватывает множество дружественных России стран. Ознакомиться с планом деловых событий на 2024 год и подать заявку на участие можно на сайте Московского экспортного центра.

Ранее заммэра рассказывала, что московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. За семь лет 1,8 тысячи столичных компаний поучаствовали в международных деловых событиях.



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