Большинство россиян до 30 лет предпочитают откладывать деньги

Фото: depositphotos/LUNNO

Работающие россияне в возрасте до 30 лет, которые откладывают деньги, предпочитают хранить сбережения в наличных, сообщает газета "Известия".

Согласно опросу финансовых регуляторов, мнение о том, что молодежь проявляет "финансовое легкомыслие" и не склонна к сбережениям, оказалось мифом.

Исследование показало, что 70% молодых работающих людей откладывают деньги регулярно или от случая к случаю, а половина из них делает это в наличных. Чаще всего это сбережения на черный день, что также не соответствует устоявшемуся стереотипу.

Опрос проводился в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек. Он показал, что всего лишь 30% работающих граждан в возрасте от 18 до 30 лет тратят все, что зарабатывают. Остальные же стараются откладывать средства либо время от времени, либо на постоянной основе.

По мнению респондентов, их сбережений должно хватить более чем на шесть месяцев, если они останутся без работы.

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов ранее рассказал, как правильно распоряжаться своими сбережениями, чтобы их приумножить.

Главным условием эффективности накоплений эксперт считает наличие у человека свободных денег. Падение уровня реально располагаемых доходов не позволяет россиянам откладывать действительно значительные суммы. Человек также должен понимать, для чего именно он откладывает деньги. Накопительство без цели приведет к неудаче.

