Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:57

Большинство россиян до 30 лет предпочитают откладывать деньги

экономика финансы общество

Фото: depositphotos/LUNNO

Работающие россияне в возрасте до 30 лет, которые откладывают деньги, предпочитают хранить сбережения в наличных, сообщает газета "Известия".

Согласно опросу финансовых регуляторов, мнение о том, что молодежь проявляет "финансовое легкомыслие" и не склонна к сбережениям, оказалось мифом.

Исследование показало, что 70% молодых работающих людей откладывают деньги регулярно или от случая к случаю, а половина из них делает это в наличных. Чаще всего это сбережения на черный день, что также не соответствует устоявшемуся стереотипу.

Опрос проводился в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек. Он показал, что всего лишь 30% работающих граждан в возрасте от 18 до 30 лет тратят все, что зарабатывают. Остальные же стараются откладывать средства либо время от времени, либо на постоянной основе.

По мнению респондентов, их сбережений должно хватить более чем на шесть месяцев, если они останутся без работы.

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов ранее рассказал, как правильно распоряжаться своими сбережениями, чтобы их приумножить.

Главным условием эффективности накоплений эксперт считает наличие у человека свободных денег. Падение уровня реально располагаемых доходов не позволяет россиянам откладывать действительно значительные суммы. Человек также должен понимать, для чего именно он откладывает деньги. Накопительство без цели приведет к неудаче.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика