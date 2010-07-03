Россиянам рассказали, как приумножить свои накопления

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Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов рассказал, как правильно распоряжаться своими сбережениями, чтобы их приумножить. Об этом сообщает портал News.ru.

Главным условием эффективности накоплений эксперт считает наличие у человека свободных денег. Падение уровня реально располагаемых доходов не позволяет россиянам откладывать действительно значительные суммы. Человек также должен понимать, для чего именно он откладывает деньги. Накопительство без цели приведет к неудаче.

Самым простым способом работы с накоплениями является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В последние годы на Московской бирже отмечается бум таких брокерских счетов. Другим решением могут стать инвестиции в квартиры. Однако следует помнить, что рынок недвижимости не всегда растет, а фондовый рынок сложен и малопонятен, заключил Блинов.

Ранее глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал данные о росте закредитованности среднего класса в России. По его словам, большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления.

