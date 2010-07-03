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Москва 24

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Экономика

13:09

Россиянам рассказали, как приумножить свои накопления

экономика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов рассказал, как правильно распоряжаться своими сбережениями, чтобы их приумножить. Об этом сообщает портал News.ru.

Главным условием эффективности накоплений эксперт считает наличие у человека свободных денег. Падение уровня реально располагаемых доходов не позволяет россиянам откладывать действительно значительные суммы. Человек также должен понимать, для чего именно он откладывает деньги. Накопительство без цели приведет к неудаче.

Самым простым способом работы с накоплениями является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В последние годы на Московской бирже отмечается бум таких брокерских счетов. Другим решением могут стать инвестиции в квартиры. Однако следует помнить, что рынок недвижимости не всегда растет, а фондовый рынок сложен и малопонятен, заключил Блинов.

Ранее глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал данные о росте закредитованности среднего класса в России. По его словам, большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления.

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