Обязательную маркировку консервов могут ввести в РФ с 1 сентября 2024 года

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Власти РФ намерены утвердить с 1 сентября 2024 года обязательную маркировку консервов наряду с ветеринарными препаратами, растительными маслами и кормами для животных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В документе отмечается, что у Минсельхоза не было возражений по поводу данного эксперимента. На совещании присутствовали глава министерства Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров, а также другие представители аппарата.

Минпромторгу и Минсельхозу выдали распоряжение изучить вопрос о корректировке сроков введения обязательной маркировки молочной продукции, которая была произведена фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами.

Кроме того, ведомствам поручили передать в кабмин предложения об осуществлении эксперимента по введению обязательной маркировки отдельных видов товаров, относящихся к детскому питанию. Срок исполнения поручения обозначен до 1 декабря текущего года.

В сентябре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в стране намерены начать маркировать косметику и бытовую химию. Он уточнял, что сейчас уже реализуются эксперименты по маркировке титановой продукции, средств реабилитации и икры.

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