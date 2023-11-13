Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские хлебопеки попросили о помощи, так как сильный износ производственных фондов и высокая ключевая ставка делают недостаточной поддержку государства, сопутствующие издержки растут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза пекарей (РСП) Алексея Лялина.

Он объяснил, что без учета незначительных исключений вся производственная база, имеющаяся на данный момент в отрасли, была спроектирована в 1954 году. По мнению Лялина, необходим комплексный подход к модернизации и переформатированию производства в целом.

Отмечается, что хлебопеки обратились в Минсельхоз с просьбой принять программу развития хлебопекарной отрасли до 2035 года. Она нужна из-за изменения центров проживания людей, условий их труда. Сейчас же предприятия работают на грани рентабельности.

В сообщении добавили, что на конец этого года господдержка действует лишь в отдельных регионах. Постановления кабмина о компенсации части затрат производителям хлеба, муки, хлебобулочных изделий приняли в конце 2020 года, когда ключевая ставка составляла 4,5%, сейчас – 15%.

Лялин подчеркнул, что низкие цены на зерно внутри страны не делают автоматически дешевой муку, потому что отрасль может использовать не каждый сорт пшеницы. При этом стоимость муки все меньше влияет на цены, острее ощущается подорожание сахара, масложировой продукции, дефицит кадров, транспортные расходы, подорожание труда, стоимость запчастей, энергии, упаковочных материалов.

По данным главы союза, доля социальной продукции, цены на которую нельзя повышать, увеличивается, а премиальные сорта, обеспечивающие доход предприятиям, пользуются куда меньшим спросом, потому что покупательная способность населения не растет. Если поддержка не будет увеличена, хлебозаводы вновь начнут банкротиться. По оценке Лялина, для модернизации отрасли потребуется около триллиона рублей инвестиций.

Между тем гендиректор мурманского АО "Хлебопек" Иван Богушевич назвал завершение текущего года с нулевой прибылью большим достижением. Он уточнил, что предприятие не может воспользоваться господдержкой, так как не в силах выполнить условие не повышать цены. В противном случае они бы оказались ниже себестоимости производства.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что стоимость хлеба выросла в России на фоне общей инфляции. Он обратил внимание, что ситуацию должны контролировать антимонопольные ведомства, такие как ФАС.

При этом в августе Минсельхоз опроверг информацию о существенном подорожании хлеба в России. В министерстве ожидали, что динамика цен на него в этом году не превысит уровень общей инфляции.

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