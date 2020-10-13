В ЦБ объяснили, почему криптовалюты не являются деньгами

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Банк России заявил, что криптовалюты и стейблкоины не являются деньгами, поскольку не могут полноценно выполнять все функции денег. Об этом сообщает РИА Новости.
"Данные активы не являются средством расчета, так как их нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг, не могут быть использованы в качестве меры стоимости и средства сбережения, учитывая нестабильность стоимости, выраженной в официальных денежных единицах", – сказано в отчете регулятора.
В ЦБ подчеркнули, что курс обмена криптовалюты на деньги крайне сильно колеблется. Как следствие, возникает риск существенных финансовых потерь для граждан.
Ранее в Банке России объявили о разработке собственной цифровой валюты, которая будет равноценной денежной единицей и будет обладать всеми соответствующими свойствами.
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий криптовалюты как средство платежа в России. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не признаются средством платежа.
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