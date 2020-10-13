Поступления подоходного налога в бюджет столицы выросли на 6,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поступления подоходного налога в бюджет столицы увеличились в январе-сентябре текущего года на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет столицы за последние девять месяцев составили 773 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в январе-сентябре в столичный бюджет поступило 1 триллион 616 миллиардов рублей налоговых доходов, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 97,8%.

"При этом поступления НДФЛ опережают показатели аналогичного периода третий месяц подряд. Это значит, что столичные предприятия смогли в условиях кризиса сохранить штат работников и их зарплаты", – приводятся в материале слова Ефимова.

Отмечается, что 91% от общей суммы поступлений составляют налоги, которые за граждан перечислили налоговые агенты. За девять месяцев их объем составил 706 миллиардов рублей.

Поступления НДФЛ от тех, кто самостоятельно перечисляет налоги, увеличились на 13,3% – до 54 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы подвел итоги работы за три квартала этого года. В общей сложности поддержка оказана бизнесу на 16 миллиардов рублей. Согласно сведениям фонда, половина объема предоставленной гарантийной поддержки пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20% – на производственные и инновационные предприятия, 9% – на организации, занятые в строительной сфере.

В августе сообщалось, что Москва сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities. Оценивалось влияние городов на мировую экономику. Ефимов сообщил, что Москва тем самым подтвердила статус глобального экономического и финансового центра. Вместе с Москвой в группу высшего уровня Alpha вошли такие мегаполисы, как Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул.