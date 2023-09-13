Мосбиржа назвала срок возобновления торгов на срочном рынке

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Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке, на котором продают производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы), 13 сентября в 13:00 после временной приостановки. Об этом сообщается на сайте площадки.

"Возобновление торгов на СР в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников", – сообщили в пресс-службе.

Информация о возобновлении торгов также направлена участникам рынка.

Утром 13 сентября Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Там отметили, что время возобновления торгов будет опубликовано дополнительно. Причины приостановки не уточняются.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович предрек падение курса доллара ниже 90 рублей в ближайшее время.

Сутками ранее курс американской валюты опустился ниже 93 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с 18 августа. В свою очередь, курс евро в первый раз с 28 июля упал ниже 100 рублей.

Курс доллара превысил 97 рублей на Мосбирже с 16 августа