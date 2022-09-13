Курс евро опустился ниже 60 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 5 сентября, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 17:57 по московскому времени европейская валюта потеряла 93 копейки, достигнув отметки в 59,87 рубля. В то же время курс доллара снизился на 49 копеек, до 59,75 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что внутри стран Евросоюза на фоне ухудшения экономической ситуации нарастают разногласия. По его словам, наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся южные страны с высоким уровнем долга.

Он отметил, что первыми заговорить о пользе возвращения к национальной валюте могут Греция, Испания и Италия. В последней, подчеркнул аналитик, в настоящее время наблюдается политический кризис.

Экономика еврозоны, согласно индексам деловой активности PMI, сокращается уже два месяца подряд, продолжил Васильев. Аналитик считает, что с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона экономическое положение ЕС только ухудшится.

