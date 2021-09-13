Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился до 86 рублей впервые с 18 августа. Он снизился на 0,52%. Об этом свидетельствуют данные площадки на 12:47 по московскому времени.

Отмечается, что к 12:52 курс евро замедлил падение до 0,51% и находился на уровне 86,01 рубля. В то же время курс доллара снижался до 72,95 рубля (–0,31%).

Ранее сообщалось, что рубль ослаб к доллару и евро. Так российская валюта отреагировала на повышение ключевой ставки Центробанком на 25 базисных пунктов – до 6,75% годовых.