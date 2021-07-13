Росстат впервые рассчитал долю нефтегазовой отрасли в экономике РФ

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Росстат впервые оценил долю нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте России, представив данные за период с 2017 по 2020 год. В прошлом году на отрасль приходилось 15,2% от ВВП страны, сообщает РБК со ссылкой на доклад замначальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов ведомства Павла Максимова.
Таким образом, в 2020 году доля нефти и газа в экономике России снизилась на 4%, с 19,2% годом ранее, и составила 16,3 триллиона рублей от номинального ВВП объемом примерно 107 триллионов рублей. В 2018 году этот показатель составлял 21,1%, а в 2017 году – 19,9%.
По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, российский показатель является средним по миру. Например, в США доля нефтегазового сектора в экономике страны составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, а в Норвегии – 14%.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что при текущей добыче запасов российской нефти хватит на 59 лет, а газа – на 103 года.
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