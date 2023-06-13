Курс евро поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля 2022 года

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Курс евро в ходе торгов поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:57 по московскому времени европейская валюта росла на 2,28%, до 91 рубля. Спустя минуту она торговалась на том же уровне.

Доллар между тем рос до 84,32 рубля, а юань – до 11,73 рубля.

Ранее инвестор Федор Сидоров объяснил причины роста евро выше 90 рублей. По его словам, это обусловлено сокращением экспорта на фоне активного восстановления импорта.

Также, говоря о причинах подорожания европейской валюты, специалист указал на дефицит бюджета РФ и колебания денежной массы.



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