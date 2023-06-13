Центробанк ввел стимулы для кредитования проектов технологического суверенитета

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Российский Центробанк ввел стимулирующее банковское регулирование для кредитов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Применение стимулирующего регулирования позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

В Банке России добавили, что для ограничения рисков стимулирующее регулирование смогут применять лишь те кредитные организации, которые соблюдают надбавки к нормативам достаточности капитала. Уточняется, что дополнительно лимит экономии капитала ограничен средней величиной годовой чистой прибыли банка за последние пять лет.

9 июня Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор заявил, что на фоне постепенного увеличения инфляционного давления может повысить ее на ближайших заседаниях. Это будет осуществлено для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году.

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