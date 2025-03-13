Первый урожай бананов на Ставрополье планируется собрать в 2026 году

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Первый урожай бананов в Ставропольском крае планируется собрать в 2026 году, заявил министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

Глава регионального ведомства указал, что в городе Невинномысске есть специальная зона с преференциями для инвесторов. Для выращивания бананов уже выбран земельный участок, инвестор занимается проведением необходимых коммуникаций к территории. Всего планируется построить 15 гектаров теплиц с общим объемом инвестиций в проект около 1,4 миллиарда рублей.

"Такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал, не занимался. Чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации", – цитирует Измалкова ТАСС.

Министр добавил, что вопросом о причислении бананов к сельхозпродукции занимаются уже на уровне кабмина РФ. По его словам, определенный результат будет уже в ближайшее время. В правительстве Ставрополья также сказали, что часть теплиц могут задействовать под выращивание авокадо, манго и маракуйи.

Ранее правительство России освободило производителей сливочного масла и яиц от дополнительных выплат ретейлерам в связи с включением этих продуктов в перечень социально значимых продовольственных товаров. Это решение позволит производителям оптимизировать расходы на доставку товаров в магазины. Кроме того, компании смогут использовать сэкономленные средства для расширения бизнеса.

