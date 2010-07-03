Компания "Яндекс" приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion

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Компания "Яндекс" приобрела 100 процентов акций кипрской компании Znanie, которая владеет сервисом вопросов и ответов TheQuestion.

Как говорится в сообщении компании, TheQuestion будет интегрирован в сервис "Яндекс.Знатоки". Он позволяет видеть быстрые ответы в поисковой выдаче.

Сумма сделки не раскрывается. Сервис TheQuestion был основан в 2015 году. Его ежемесячная аудитория составляет 10 миллионов человек, передает ТАСС.

Работа TheQuestion предполагает, что любой человек может задать вопрос и получить на него ответ как от обычных пользователей, так и от специалистов.

Ранее "Яндекс" и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов online-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.