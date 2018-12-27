"Яндекс.Телефон" – обзор первого смартфона компании

Что из себя представляет первый смартфон компании "Яндекс"? Его достоинства, недостатки и особенности, а также чем он отличается от других смартфонов? Читайте об этом в нашем обзоре "Яндекс.Телефона".

Первый смартфон российского интернет-гиганта вызвал немало споров, и мы просто не могли пройти мимо устройства, вызвавшего такой интерес у специалистов. После почти десятидневного использования аппарата у нас сложилось собственное мнение – надеемся, полезное для читателей.

Фото: Дмитрий Безва

Краткие технические характеристики:

Корпус: алюминиевый сплав, ударопрочное стекло;

Цвета: черный;

Размеры: 150.9×75.7×8.3 мм;

Вес: 163 грамма;

Операционная система: Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой "Яндекс.Лончер";

Дисплей: Multi‑Touch, диагональю 5.65 дюйма, технология IPS. 2160 × 1080 пикселей, 427 пикселей на дюйм, олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев;

Основная камера: разрешение матрицы: 16 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/2.2 , качество видео: 2160pх30fps;

Фронтальная камера: 5 Мп, без автофокуса, со вспышкой;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 630: восемь ядер ARM Cortex-A53 частотой до 2,2 ГГц;

Память: 64 Гб, 4 Гб ОЗУ;

Защита от брызг, воды и пыли: нет;

Аккумулятор: 3050 мАч.

Мы намеренно не будем говорить о позиционировании девайса. По большому счету, покупателю все равно, как компания позиционирует продукт, ему важны другие критерии: возможности смартфона, его внешний вид, цена и прочее. Именно на них мы и остановимся.

Фото: Дмитрий Безва

Дизайн и эргономика

Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руки смартфон, это его внешний вид. "Телефон" выглядит солидно и добротно. Корпус – из ударопрочного стекла, закругленная матовая рамка из алюминия, не выступающие из корпуса камеры, скромный и не броский логотип на задней панели. Смартфон выпускается всего в одном "радикально черном цвете". Все вместе это делает внешний вид телефона неожиданно консервативным. Почему неожиданно? Все же традиционный дизайн "Яндекса" ассоциируется с чем-то более ярким и энергичным.

Олеофобоное покрытие присутствует и на экране, и на задней панели, но отпечатки пальцев все равно видны. Впрочем, иначе на зеркальной черной поверхности и быть не могло (черный – один из самых марких "смартфонных" цветов). Если хочется избавиться от отпечатков пальцев на аппарате и сделать его более веселым, можно сразу купить яркие фирменные чехлы, благо они уже есть в продаже.

Фото: Дмитрий Безва

Чехлы имеют и другую функцию. Несмотря на хорошую эргономику (смартфон вполне себе компактный), сам телефон довольно скользкий, а чехол не только защитит его при падении, но и позволит более надежно держать его в руке. Вообще к дизайну и эргономике аппарата всего две претензии.

Фото: Дмитрий Безва

Первая – вход для наушников расположен не внизу, а на верхней грани смартфона. Соответственно, засовывать и вытаскивать его в карманы, с подключенными проводными наушниками может быть не очень удобно (приходится перехватывать телефон).

Фото: Дмитрий Безва

Вторая – разработчики "Яндекс.Телефона", видимо, по объективным финансовым причинам проигнорировали существующие на рынке OEM-платформы с безрамочным дизайном. Рамки вокруг экрана выглядят, как привет из 2017 года – сейчас так уже "не носят".

Железо

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, "Телефон" базируется на мобильной OEM-платформе Arima Z2, компании Arima Communication. В этом факте нет ничего плохого – та же Google, до покупки HTC тоже заказывала свои смартфоны у сторонних, правда более именитых производителей.

Процессор Qualcomm Snapdragon 630, на котором работает девайс, – это прошлогодний процессор среднего уровня. Вместе с четырьмя гигабайтами оперативной памяти они обеспечивают вполне приемлемую для пользователя производительность. Если же сравнивать производительность аппарата со смартфонами той же ценовой категории, то большинству конкурентов он немного уступает. Например, в бенчмарке AnTuTu "Телефон" набирает примерно 90 тысяч баллов, а его конкуренты (если исходить из цены) – заметно больше: Honor 8X – 140 тысяч, Asus Zenfone Max Pro (M2) – 130 тысяч, а Xiaomi Redmi Note 6 Pro 116 тысяч.

Аккумулятор имеет емкость 3050 мАч. Это немного (емкость аккумулятора Honor 8X – 3750 мАч, а Asus Zenfone Max Pro (M2) – 5000 мАч), но благодаря не очень большому экрану и не самому мощному процессору на день работы его хватает. Кстати, в комплекте с телефоном идет зарядное устройство с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Время полной зарядки примерно два часа.

Про экран ничего особенного сказать нельзя. IPS-матрица, диагональ – 5.65", разрешение 2160×1080, плотность пикселей 428 точек на один квадратный дюйм. Зимой яркости хватало даже в солнечный день. Все в целом соответствует уровню средней ценовой категории. Придраться особо не к чему.

Камера

Камера нас немного разочаровала. Нет, сказать что она "отстойная", нельзя. Заурядная "двойная" камера. Почему двойная в кавычках? Пока второй модуль просто не используется (надеемся на обновление софта камеры), так что никакого оптического зума или аппаратного эффекта боке (размытие фона) в "Яндекс.Телефоне" нет. А вот у многих моделей конкурентов эти опции есть.

Оптической стабилизации тоже нет, видимо есть электронная, но снять качественный снимок ночью тяжело. Получается либо слишком много шумов, либо смазанный кадр. Днем, впрочем, снимает неплохо, как и все смартфоны этого класса. Есть HDR-режим.

Для иллюстрации – несколько дневных кадров.

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва



А вот ночной снимок.

Фото: Дмитрий Безва

И, наконец, сравнение ночной съемки "Яндекс.Телефона" с Huawei Mate 20 lite

"Яндекс.Телефон". Фото: Дмитрий Безва

Huawei Mate 20 lite. Фото: Дмитрий Безва

Самое главное

Мы не случайно выбрали такой подзаголовок для описания программной оболочки, ибо здесь и спрятано самое интересное. "Яндекс.Телефон" работает под управлением... сюрприз – "Яндекс.Лончера", фирменного графического мобильного интерфейса компании "Яндекс", установленного поверх Android 8.1 (обновления до Android 9 для "Телефона" не анонсировались). В "Лончере" собраны все сервисы и приложения "Яндекса", которые по мнению его разработчиков, могут понадобиться мобильным пользователям.

Ну и разумеется, в "Лончере" дизайнеры компании воплотили свои представления "о прекрасном". Интерфейс действительно симпатичный: в нем очень удобно (свайпом вверх) вызывается экран приложений, где они довольно толково отсортированы, и даже есть вкладка рекомендации.

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

А вот неубирающийся поисковый виджет в верхней части экрана нам не понравился. То есть, сам виджет – ок; не понравилось, что его нельзя убрать.

Есть еще один существенный момент, о котором мы не можем не сказать. И "Лончер" целиком, и любые приложения "Яндекса" по отдельности вы можете поставить из Google Play практически на любой смартфон, работающий на Android. В чем же фишка новинки, спросите вы? Фишка – в голосовом помощнике "Алиса", которая на обычном телефоне, если ее установить, начинает работу при включении соответствующего приложения, а вот в "Яндекс.Телефоне" ее можно перевести в режим постоянного бодрствования, и в этом случае она активируется командой "Слушай Алиса", даже если телефон "спит". В нашем случае, "Алиса" в этом режиме активировалась в одном случае из трех, особенно если присутствовал внешний шум. Возможно, это проблема именно нашего тестового образца, но она явно связана с некорректной работой софта, так как при включении приложения "Алиса" никаких проблем с ее активацией не возникало.

Мы не будем оценивать качество работы самого голосового помощника. Кому-то "Алиса" нравится, кто-то предпочитает Google Assistant, кто-то вообще отключает голосовые помощники. Зато мы отметим другую опцию, а именно – "Яндекс.Справочник", симбиоз телефонного справочника и персональных контактов. Он объединяет вашу личную адресную книгу с мощной телефонной базой "Яндекса" и при звонке высвечивает не только знакомые, но и незнакомые номера, причем с пометками, например, "звонок из вашего банка" или "спам".

Выводы

Что же мы имеем в итоге. Симпатичный в плане дизайна аппарат с предустановленным софтом от "Яндекса", достаточно комфортно погружающим пользователя в экосистему этой компании. Аппаратная часть среднего уровня, по части параметров немного уступающая конкурентам. Чуть более глубоко интегрированный в смартфон голосовой помощник "Алиса" – по сути, единственное, что отличает "Яндекс.Телефон" от любого другого Android-cмартфона, куда установлен "Яндекс.Лончер". Есть и неплохая маркетинговая поддержка продукта, реализованная в виде скидок на сервисы Яндекса при покупке смартфона.

Стоит ли все это 18 тысяч рублей, которые "Яндекс" хочет за свой аппарат, решать вам, однако мы ожидали более самобытное и оригинальное устройство и рассчитывали на то, что "Телефон" будет сильнее отличаться от большинства Android-cмартфонов среднего ценового уровня.

Дмитрий Бевза