Эксперт Тумин: ЦБ сохранит ключевую ставку из-за снижения чувствительности рынка

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Центробанк России в феврале сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, поскольку рынок стал менее чувствительным к данным изменениям. Такое мнение в эфире радио КП озвучил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

По словам эксперта, в данный момент проценты по кредитам в банках носят заградительный характер. Этого, уточнил Тумин, ЦБ и добивался.

Для многих предприятий ставки по кредитам выше рентабельности, то есть теряется весь смысл бизнеса как способа заработать, пояснил собеседник. Тех, кто согласен взять кредит под 30–35% годовых, дальнейшее повышение не остановит из-за низкого уровня финансовой грамотности или срочности. Поэтому рынок не отреагирует с должным замораживающим эффектом, а возможности оценить последствия прошлого повышения из-за окончания года было немного, указал Тумин.

При этом эксперт допустил, что регулятор может "удивить рынок", повысив ставку, несмотря на растущую инфляцию. По его мнению, регулирование ключевой ставки слабо влияет на инфляцию, поскольку велико давление проинфляцинных факторов: высокие госрасходы на оборону и социальную политику.

Ранее депутаты предложили согласовывать изменение ключевой ставки с Госдумой. В подготовленном законопроекте говорится, что резкие изменения показателя в современных экономических условиях могут создавать давление на денежно-кредитную систему, вызывая "шоковые эффекты". Это особенно заметно в малом и среднем бизнесе, ипотечном кредитовании и потребительском рынке, указано в тексте проекта.