Депутат МГД Орлов: креативные индустрии занимают весьма заметное место в экономике Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва является крупным международным центром креативного предпринимательства. Такое мнение озвучил заместитель председателя Мосгордумы, глава рабочей группы МГД по развитию креативных индустрий Степан Орлов.

Он отметил, что локомотивом развития экономики становятся креативные индустрии, пишет Агентство "Москва".

"В столице в данной сфере зарегистрировано порядка 113 тысяч юридических лиц – примерно 60 тысяч организаций и без малого 55 субъектов малого предпринимательства. К примеру, в 2018 году оборот креативных индустрий столицы на пике достигал 3 триллионов рублей, что приравнивается ко всей доходной части городского бюджета", – отметил Орлов.

В наступившем году правительство города продолжит в основных направлениях работать с креативными индустриями. В их числе финансовая и организационная помощь предприятиям этой сферы, информационно-аналитическая поддержка, создание всей необходимой инфраструктуры для креативных индустрий.

По словам Орлова, в Москве уже не первый год успешно действуют меры поддержки креативных индустрий. Только за прошлый год был введен один миллион рублей субсидий для организаций в сферах культуры, искусства и досуга. На площадках креативных технопарков субсидии могут составлять солидные 10 миллионов рублей, уточнил он. Также большое внимание уделяется подготовке кадров для данной сферы.

"Для города сегодня вложение в креативные индустрии является инвестицией в отрасли, вносящие вклад в экономику и туристическую привлекательность столицы", – добавил Орлов.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что введение пятого пакета мер поддержки столичного бизнеса поможет предпринимателям вернуться в нормальный режим.