Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве Москвы и Пекина в сфере высоких технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прием заявок на совместный технологический конкурс Москвы и Пекина начнется 18 января, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Речь идет о конкурсе Московского инновационного кластера и пекинского научного парка "Чжунгуаньцунь". В сентябре они подписали партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий.

Накануне Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин утвердили программу сотрудничества двух столиц на 2021–2023 годы. Церемония прошла в рамках онлайн-форума "Москва – Пекин. Новое время – новые возможности".

Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что совместный конкурс поспособствует выходу российских стартапов на китайский рынок.

"Также он создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений", – подчеркнула она.

Принять участие в конкурсе смогут российские высокотехнологичные проекты в шести областях: программное и аппаратное обеспечение, индустрия 4.0 (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии.

Претендентам нужно иметь значимые конкурентные преимущества, быть прибыльными и соответствовать ряду других критериев. В частности, они должны иметь оформленную интеллектуальную собственность при отсутствии продаж в Китае.

На участие в конкурсе планируется собрать не менее 600 заявок. В шорт-лист попадут 60 компаний, которые отправятся в Китай. Уже там определят 18 самых сильных проектов, которые получат денежные призы и возможность пройти интенсивную программу для выхода на китайский рынок.

Итоги конкурса подведут в октябре 2021 года на форуме "Открытые инновации".

Сергей Собянин ранее сообщил, что отношения между Москвой и Пекином будут развиваться в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудничество также предусмотрено в области городского строительства и транспорта.

Он добавил, что в 2021 году состоится российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству. А в 2022 году пройдет зимняя Олимпиада в Пекине, где, по мнению Собянина, должно быть уделено особое внимание развитию транспорта. Этому может поспособствовать московский опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кроме того, мэр заявил, что между Москвой и Китаем за последний год на 10 процентов вырос товарооборот.