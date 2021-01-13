Украинский газ почти на 100 млрд рублей оказался в залоге в России

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Природный газ расчетной стоимостью 98 миллиардов рублей и другие активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов", сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.

Согласно документам, активы используются в качестве обеспечения по кредиту, который был предоставлен холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Group DF, принадлежащей Фирташу. Помимо природного газа, российский фонд получил акции промышленных активов холдинга, кипрских компаний, а также некоторых европейских и украинских предприятий.

Некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" была создана в 2016 году госкорпорацией ВЭБ.РФ для реструктуризации проблемных активов. Позднее фонд был выведен за пределы группы ВЭБ.

Широкую известность Дмитрий Фирташ получил в 2000-х годах. Через его СП с "Газпромом" и "Росукрэнерго" Киев закупал российский газ.

В 2019 году имущество Фирташа на Кипре было арестовано островным судом по иску российского банка ВТБ. Предметом иска стала задолженность структур Фирташа перед ВТБ на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Речь идет о ЧАО "Юкрейниан кемикал продактс" и ООО "Титановые инвестиции", которые являются собственниками нескольких заводов в Крыму.