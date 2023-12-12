Siemens и Volkswagen попросили ФРГ компенсировать инвестиции в РФ – СМИ

Фото: 123RF/jozzeppe

Компании Siemens Mobility и Volkswagen Bank попросили правительство Германии компенсировать им инвестиции в российскую экономику. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство DPA.

Siemens Mobility выступает железнодорожным подразделением немецкого концерна Siemens, а Volkswagen Bank – дочерним банком компании Volkswagen. По словам представителей компаний, они понесли значительные потери.

Требуя компенсации, в Siemens Mobility пояснили, что ее инвестиции в РФ находились под защитой гарантий немецкого правительства, которые после начала спецоперации на Украине были свернуты.

Ранее правительство РФ утвердило правила выплаты компенсаций для иностранных холдингов во время приостановления их прав в отношении крупных предприятий. Согласно документу, под него подпадают права холдингов на организации, которые в РФ являются экономически значимыми. Компания может быть таковой по инициативе профильного органа власти.

