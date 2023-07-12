Центробанк разработал основные правила платформы цифрового рубля

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Банк России разработал основные правила и требования, по которым он как оператор платформы цифрового рубля будет взаимодействовать с ее пользователями и участниками. Проект положения содержится на портале проектов и нормативно правовых актов.

На сайте Центробанка сообщается, что нормативный акт является ключевым для запуска цифрового рубля. В нем перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведен порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями.

В ЦБ РФ добавили, что в документе также описываются механизмы рассмотрения запросов и претензий пользователей, урегулирования споров, порядок контроля соблюдения правил платформы участниками.

Отмечается, что платформа будет функционировать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Проводиться операции на ней будут онлайн. Центробанк принимает предложения и замечания к проекту до 19 июля этого года.

Во вторник, 11 июля, Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о внедрении цифрового рубля. Из него следует, что Банк России является единственным оператором платформы цифрового рубля. При этом регулятор не сможет участвовать в капиталах организаций для обеспечения работы платформы цифровой валюты.

До этого Банк России анонсировал введение цифрового рубля в систему российской экономики к 2025–2027 году. Уже в 2025 году россияне смогут расплачиваться цифровыми деньгами или переводить их на счета, заявила первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

ЦБ планирует начать тестирование цифровых рублей уже в августе