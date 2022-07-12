В ЦБ заявили о наличии признаков стабилизации российской экономики

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Кризисные явления в российской экономике развиваются легче, чем прогнозировалось в марте. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

"Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны. <...> Сейчас уже видим признаки стабилизации", – сказал он в ролике, размещенном на YouTube-канале регулятора.

Тремасов обратил внимание на тот факт, что в период с апреля по май падение ВВП составило 3–4%. Изначально эксперты ожидали вдвое больший спад.

Ранее Владимир Путин заявил, что действия Центробанка и правительства РФ в области поддержки оказались своевременными и эффективными. Благодаря им, по словам президента, удалось сорвать экономический блицкриг Запада в отношении России.

