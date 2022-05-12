ФАС РФ проверит ценообразование на яйца в магазинах после письма от производителей

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Федеральная антимонопольная служба РФ проверит ценообразование на яйца в магазинах на основании письма, полученного от Росптицесоюза, сообщает РИА Новости.
Речь идет о письме гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой на имя замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева. Она сообщила, что в апреле, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у некоторых компаний и вовсе опустились до уровня себестоимости – около 40–45 рублей за десять штук. При этом стоимость продукции на полках магазинов не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%.
ФАС проверит изложенную в письме информацию. В службе также подчеркнули, что сейчас цены и наценки на продукты не регулируются государством, а рынок является конкурентным, с большим количеством участников.
Кроме того, яйца относятся к социально значимым продуктам питания, на отдельные категории которых в январе 2022 года по предложению ФАС России федеральные торговые сети добровольно ограничили наценки на уровне 10%.
"Ретейлеры регулярно отчитываются службе о соблюдении добровольного самоограничения на ряд таких продуктов. Так, например, 6 мая X5 Group и Тандер направили в ФАС отчеты, из которых следует, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%, – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку государств с наибольшим потреблением куриных яиц в 2021 году. В год на душу населения в стране приходится 17 килограммов. При этом лидером по потреблению яиц стал Гонконг, где каждый год жители съедают 27 килограммов яиц.
Жители Китая потребляют 21 килограмм в год, жители Японии, Мексики и Нидерландов – по 20 килограммов, Малайзии и Люксембурга – по 18 килограммов яиц. Уточняется, что статистика ведется в килограммах, одно яйцо в среднем весит около 55 граммов.
Птицефабрики предупредили торговые сети о росте цен на яйца
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: