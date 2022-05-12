ФАС РФ проверит ценообразование на яйца в магазинах после письма от производителей

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Федеральная антимонопольная служба РФ проверит ценообразование на яйца в магазинах на основании письма, полученного от Росптицесоюза, сообщает РИА Новости.

Речь идет о письме гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой на имя замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева. Она сообщила, что в апреле, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у некоторых компаний и вовсе опустились до уровня себестоимости – около 40–45 рублей за десять штук. При этом стоимость продукции на полках магазинов не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%.

ФАС проверит изложенную в письме информацию. В службе также подчеркнули, что сейчас цены и наценки на продукты не регулируются государством, а рынок является конкурентным, с большим количеством участников.

Кроме того, яйца относятся к социально значимым продуктам питания, на отдельные категории которых в январе 2022 года по предложению ФАС России федеральные торговые сети добровольно ограничили наценки на уровне 10%.

"Ретейлеры регулярно отчитываются службе о соблюдении добровольного самоограничения на ряд таких продуктов. Так, например, 6 мая X5 Group и Тандер направили в ФАС отчеты, из которых следует, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%, – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку государств с наибольшим потреблением куриных яиц в 2021 году. В год на душу населения в стране приходится 17 килограммов. При этом лидером по потреблению яиц стал Гонконг, где каждый год жители съедают 27 килограммов яиц.

Жители Китая потребляют 21 килограмм в год, жители Японии, Мексики и Нидерландов – по 20 килограммов, Малайзии и Люксембурга – по 18 килограммов яиц. Уточняется, что статистика ведется в килограммах, одно яйцо в среднем весит около 55 граммов.