Турция назвала дату запуска газопровода в обход России

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Трансанатолийский газопровод (TANAP) запустят в эксплуатацию 12 июня. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Трубопровод TANAP является альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу. Его проложат от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, передает РИА Новости.

Проект был анонсирован 17 ноября 2011 году на Третьем Черноморском энергетическом и экономическом форуме в Стамбуле.

В будущем запланировано увеличение пропускной способности до 23 миллиардов кубических метров до 2023 года, затем 31 миллиардов кубометров до 2026 года, а на завершающем этапе 60 миллиардов кубометров, чтобы иметь возможность транспортировать дополнительные поставки газа из Азербайджана.