В Минэнерго прокомментировали рост цен на топливо на АЗС

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

В России цены на топливо на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции, ситуация на внутреннем рынке отслеживается, заявил замминистра Минэнерго Павел Сорокин.

По его словам, в прошлом году наблюдались резкие скачки потребления топлива. При этом, как подчеркнул Сорокин, отрасль справилась с ситуацией и не допустила нехватки нефтепродуктов.

"И при этом удалось сохранить темпы роста цен на заправочных станциях в пределах инфляции, в прошлом году даже ниже инфляции. Сейчас, для того чтобы это обеспечивать и в будущем, также предпринимается ряд мер как с точки зрения наращивания объемов производства, так и с точки зрения докрутки фискальной системы для того, чтобы обеспечить адекватную доходность на внутреннем рынке", – приводит слова Сорокина ТАСС.

По данным Росстата, розничные цены на бензин с начала года увеличились на 3,03%. Только за март показатель вырос на 1,12% по сравнению с февралем. За период с 29 марта по 5 апреля средняя розничная цена на бензин увеличилась до 47,56 рубля за литр, на дизельное топливо – до 49,49 рубля.

В ФАС сообщили, что изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов.

Ранее стало известно, что региональные управления ФАС усиливают контроль за ростом цен на топливо на АЗС и запрашивают у автозаправочных станций обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля.